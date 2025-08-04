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Почти две тысячи машин стоят в очереди перед Крымским мостом

Перед Крымским мостом стоит очередь из 1946 машин.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости. Очередь перед Крымским мостом приблизилась к двум тысячам машин, основная часть скопилась со стороны Красноярского края, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.

Статистика приведена по состоянию на 11.00 мск.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1793 транспортных средства. Время ожидания — около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 153 транспортных средства», — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в очереди находится 1946 машин.

Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.