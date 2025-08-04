Омское облправительство показало эскиз нового спортивного комплекса «Динамо»

В Омске реализуется строительство спорткомплекса «Динамо» в рамках соглашения, подписанного в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Участниками соглашения выступили Группа «Эталон», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и правительство Омской области.
В понедельник, 4 августа 2025 года, пресс-служба губернатора и правительства Омской области показала предварительную визуализацию объекта. Изображение позволяет оценить архитектурную концепцию будущего объекта, в ходе строительства возможны отдельные изменения, однако общие характеристики комплекса останутся неизменными.
Площадь одноэтажного здания составит 10,8 тыс. кв. м. По проекту спорткомплекс будет состоять из пяти зон: универсального игрового зала, борцовского зала и трех полей для мини-футбола. Фасады будут выполнены из композитных панелей в фирменных цветах «Динамо» — сером и синем.
Проект станет первым этапом сотрудничества между Обществом «Динамо» и Группой «Эталон», соглашение о котором было достигнуто в апреле 2025 года. Партнерство предусматривает развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержку массового спорта и проведение совместных мероприятий.