Омское облправительство показало эскиз нового спортивного комплекса «Динамо»

Площадь одноэтажного здания составит 10,8 тыс. кв. м. По проекту спорткомплекс будет состоять из пяти зон: универсального игрового зала, борцовского зала и трех полей для мини-футбола. Фасады будут выполнены из композитных панелей в фирменных цветах «Динамо» — сером и синем.