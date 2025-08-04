«Такая погода продержится до конца рабочего дня»: ситуация на калининградском побережье 4 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.
В понедельник, 4 августа, на море вывешены жёлтые и красные флаги, но кое-где их нет и наблюдается штиль.
Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +20−21 °C, юго-западный ветер и волнение на море.
Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C.
Пионерский: флага также нет, температура воды +20 °C. Почти полный штиль. «Возможно, такая погода продержится до конца рабочего дня», — сообщили спасатели.
Светлогорск: жёлтый флаг, купаться разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, есть небольшой накат волны.
Янтарный: флаг красный, заходить в воду запрещено. Температура воды +19 °C.
В озёрах температура воды примерно такая же или чуть теплее, хотя погода в Калининграде не очень располагает к пляжному отдыху.
Голубые озёра: +20−21 °C, Озеро Шенфлиз: +21 °C, Озеро Карповское: +20 °C, Озеро Пелавское: +20 °C. Карьер Мечта: +20 °C.
Информация актуальна на момент публикации.