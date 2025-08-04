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«Такая погода продержится до конца рабочего дня»: ситуация на калининградском побережье 4 августа

Несмотря на прохладную погоду и ветер, на большей части побережья Калининградской области купание разрешено без каких-либо предостережений.

Сейчас в Ричмонде: +17° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Клопс.ru

Информацию «Клопс» передали спасатели.

В понедельник, 4 августа, на море вывешены жёлтые и красные флаги, но кое-где их нет и наблюдается штиль.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +20−21 °C, юго-западный ветер и волнение на море.

Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды +20 °C.

Пионерский: флага также нет, температура воды +20 °C. Почти полный штиль. «Возможно, такая погода продержится до конца рабочего дня», — сообщили спасатели.

Светлогорск: жёлтый флаг, купаться разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, есть небольшой накат волны.

Янтарный: флаг красный, заходить в воду запрещено. Температура воды +19 °C.

В озёрах температура воды примерно такая же или чуть теплее, хотя погода в Калининграде не очень располагает к пляжному отдыху.

Голубые озёра: +20−21 °C, Озеро Шенфлиз: +21 °C, Озеро Карповское: +20 °C, Озеро Пелавское: +20 °C. Карьер Мечта: +20 °C.

Информация актуальна на момент публикации.