Линдси Лохан не пускают в «серьезное» кино

Новая часть франшизы разворачивается спустя 22 года: героини снова оказываются в чужих телах, но теперь в игре участвуют уже их дети и будущий зять. Тем не менее, несмотря на успешный камбэк, Лохан признается — ей непросто выйти за пределы привычного образа. В интервью The Times UK актриса призналась, что часто сталкивается с отказами, когда речь заходит о более серьезных, драматических ролях.