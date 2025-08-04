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Линдси Лохан не пускают в «серьезное» кино

После почти десятилетнего перерыва Линдсей Лохан возвращается в большое кино — 8 августа выйдет романтическая комедия «Чумовая пятница-2», где она снова сыграет Анну, а Джейми Ли Кертис — ее маму Тесс.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Новая часть франшизы разворачивается спустя 22 года: героини снова оказываются в чужих телах, но теперь в игре участвуют уже их дети и будущий зять. Тем не менее, несмотря на успешный камбэк, Лохан признается — ей непросто выйти за пределы привычного образа. В интервью The Times UK актриса призналась, что часто сталкивается с отказами, когда речь заходит о более серьезных, драматических ролях.

«Я люблю комедии, но мне хочется играть нечто другое. Я знаю, что могу больше, просто хочу, чтобы мне дали шанс. Если бы ко мне обратился Скорсезе — я бы согласилась не раздумывая», — заявила она.

Лохан также призналась, что долгое время сознательно избегала главных ролей. С 2013 по 2022 год она решила взять паузу в карьере и сосредоточиться на себе. По словам актрисы, в какой-то момент у нее исчез азарт, она не хотела играть ради самого процесса и ждала, когда это чувство вернется.

Фильм «Компаньоны», вышедший в 2006 году, стал редким случаем, когда Лохан предложили неординарную роль. Она с радостью согласилась, но позже оказалось, что такие предложения — редкость в ее карьере: «Я устала бороться. Я могу быть разной — почему это нужно доказывать снова и снова?».