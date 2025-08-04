Игроки «Крыльев» Раков и Рассказов лидируют в гонках бомбардиров и ассистентов

20-летний нападающий и 27-летний защитник «зелено-бело-синих» занимают первые места в Премьер-лиге по двум показателям после трех туров.
Форвард Вадим Раков лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с четырьмя мячами. Забил «Акрону», «Пари НН». Также в субботу дважды огорчил «Ростов» на его же поле (6+). Ближайший преследователь — Алексей Батраков из «Локомотива» (3).
Защитник Николай Рассказов делит первую строчку в списке лучших ассистентов чемпионата с Эдуардом Сперцяном из «Краснодара». У обоих по три результативные передачи. Футболист «КС» выдал свои в играх с Нижним и южанами (два паса).
Сейчас «Крылышки» идут на втором месте с семью очками. Ближайшая встреча состоится 9 августа в Самаре с калининградской «Балтикой» (6+). Пока она третья в РПЛ.
Недавно нападающий «зелено-бело-синих» Вадим Раков сказал, что не считает себя звездой Премьер-лиги.
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