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Населенному пункту на Камчатке присвоят звание «Села воинской доблести»

Селу Седанка впервые в РФ присвоят звание «Села воинской славы» за заслуги в СВО.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание «Села воинской славы» за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов.

«В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку — не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины», — написал Солодов в своем Telegram-канале.

По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир.

«Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание “Село воинской доблести”. Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края… Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции», — отметил губернатор.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.