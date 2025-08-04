Населенному пункту на Камчатке присвоят звание «Села воинской доблести»

«Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание “Село воинской доблести”. Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края… Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции», — отметил губернатор.