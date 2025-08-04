Населенному пункту на Камчатке присвоят звание «Села воинской доблести»

УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. Селу Седанка на Камчатке, в котором фактически проживает 258 человек, впервые в истории России присвоят почетное звание «Села воинской славы» за заслуги в специальной военной операции, 39 мужчин оттуда ушли на СВО, сообщил губернатор края Владимир Солодов.
«В каждой командировке встречаю истории, которые трогают до глубины души и показывают истинную силу наших земляков. Поездка в Седанку — не исключение. Из этого небольшого населенного пункта 39 мужчин встали на защиту Родины», — написал Солодов в своем Telegram-канале.
По его словам, в домах семей участников СВО отремонтированы кровли, начинается капитальный ремонт нескольких квартир.
«Считаю, что память о подвиге жителей села должна быть увековечена. Принял решение присвоить селу почетное звание “Село воинской доблести”. Выйду с этой инициативой на ближайшей сессии заксобрания Камчатского края… Седанка станет первым селом в России, которое получит это звание за заслуги в специальной военной операции», — отметил губернатор.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе правительства Камчатского края, в Седанке зарегистрировано 457 человек, фактически проживают 258, а общая численность мужского населения от 18 лет составляет 67 человек.