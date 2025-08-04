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Центр Екатеринбурга перекроют ради забега «Европа — Азия»

В Екатеринбурге закроют центральные улицы ради забега «Европа — Азия».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, легкоатлетический марафон пройдет в это воскресенье, 10 августа. Ограничения пройдут в три этапа и коснутся следующих участков.

С 00:01 9 августа до 19:00 10 августа:

улица Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи.

С 6:00 до 09:00 10 августа:

проспект Ленина, от Пушкина до Мичурина; улица Карла Либкнехта, от Малышева до Шевченко; улица Николая Никонова, от Карла Либкнехта до Царской; улица Царская, от Николая Никонова до Толмачева; улица Толмачева, от Царской до Ленина.

С 6:00 до 13:00 10 августа:

улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта; улица 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина; проспект Ленина, от Вайнера до Пушкина; четная сторона проспекта Ленина, от Репина до Вайнера; нечетная сторона улицы Татищева, от Репина до Пирогова; улица Пирогова, от Татищева до Крауля; улица Крауля, от Пирогова до Мельникова; улица Мельникова, от Крауля до Репина; улица Репина, от Мельникова до Металлургов; четная сторона улицы Металлургов, от Репина до дороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург».

Также на участках будет запрещено движение средств индивидуальной мобильности, включая проезжую часть и тротуары, с 6:00 до 13:00 10 августа.

Ранее сообщалось, что из-за фестиваля «Атмофест» в Екатеринбурге на 20 дней ограничат движение по улице Гражданской.

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