Центр Екатеринбурга перекроют ради забега «Европа — Азия»

улица Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта; улица 8 Марта, от Бориса Ельцина до проспекта Ленина; проспект Ленина, от Вайнера до Пушкина; четная сторона проспекта Ленина, от Репина до Вайнера; нечетная сторона улицы Татищева, от Репина до Пирогова; улица Пирогова, от Татищева до Крауля; улица Крауля, от Пирогова до Мельникова; улица Мельникова, от Крауля до Репина; улица Репина, от Мельникова до Металлургов; четная сторона улицы Металлургов, от Репина до дороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург».