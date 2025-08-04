В Китае стали популярны пустышки для взрослых

Производители утверждают, что гаджет помогает справиться с тревожностью, улучшает сон, облегчает отказ от курения и способствует правильному дыханию. В отзывах покупатели пишут, что соска «создает ощущение безопасности», «помогает не срываться во время отказа от сигарет» и «напоминает детство». Один из пользователей заявил: «Когда я сильно нервничаю на работе, начинаю сосать соску и чувствую себя в безопасности».