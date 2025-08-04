В Китае стали популярны пустышки для взрослых

В китайских онлайн-магазинах растет спрос на нетипичный аксессуар — соски для взрослых. Как пишут в SCMP, некоторые продавцы реализуют более 2 тысяч штук в месяц. Стоимость варьируется от 10 до 500 юаней (примерно от 1,4 до 70 долларов США), а ассортимент включает десятки моделей: прозрачные силиконовые «соски» с разноцветными щитками.
Производители утверждают, что гаджет помогает справиться с тревожностью, улучшает сон, облегчает отказ от курения и способствует правильному дыханию. В отзывах покупатели пишут, что соска «создает ощущение безопасности», «помогает не срываться во время отказа от сигарет» и «напоминает детство». Один из пользователей заявил: «Когда я сильно нервничаю на работе, начинаю сосать соску и чувствую себя в безопасности».
Однако эксперты настроены гораздо менее оптимистично. Врач-стоматолог из Чэнду Тан Цаомин предупреждает: при регулярном использовании (более трех часов в день) соска может сместить зубной ряд, повредить челюсть и привести к болям при жевании. А если уснуть с соской во рту, существует риск случайного проглотить ее.
Психолог Чжан Мо считает, что за стремлением к «детскому утешению» стоит нерешенная эмоциональная потребность. «Подобные попытки вернуться в младенческое состояние — это не решение проблемы, а бегство от нее», — подчеркнула она.
Тема вызвала бурную дискуссию в соцсетях материкового Китая. Только на одной платформе видео о продукте набрало более 60 миллионов просмотров. «Мир окончательно сошел с ума — взрослые сосут соски», — отметил один из пользователей.