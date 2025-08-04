В Чусовом по инициативе жителей создали верёвочный «Панда Парк»

Для начала активные участники ТОС микрорайона «Б» Чусового решили на собрании, что жителям нужно новое общественное пространство, которое было бы доступной общественной территорией для активного отдыха семей с детьми и молодёжи. Решение общественники оформили в проект, успешно прошли с ним муниципальный этап, а затем одержали победу в отборе проектов на уровне края.