В Чусовом по инициативе жителей создали верёвочный «Панда Парк»

Новое общественное пространство появилось в Чусовском округе благодаря проекту активных жителей с использованием механизма инициативного бюджетирования.
Теперь семьи с детьми, подростки, молодёжь и все жители Чусового смогут проводить время активно, находясь в природном парке. В Чусовом, на улице Сивкова, 1 открылся верёвочный парк «Панда Парк» — яркий пример того, как желание жителей сформировать в городе комфортную среду реализовалось на практике.
Для начала активные участники ТОС микрорайона «Б» Чусового решили на собрании, что жителям нужно новое общественное пространство, которое было бы доступной общественной территорией для активного отдыха семей с детьми и молодёжи. Решение общественники оформили в проект, успешно прошли с ним муниципальный этап, а затем одержали победу в отборе проектов на уровне края.
Инициатива была реализована с помощью консолидированного бюджета. Всего затраты на обустройство общественного пространства составили 4,4 млн рублей, из них 3,9 млн из краевого бюджета, остальные — средства местного бюджета и жителей города.
Новый парк обустроили на свободной лесопарковой зоне городского парка культуры и отдыха «Ермак». В нём задействован природный ландшафт и обустроены современные игровые зоны. Верёвочный парк создан с подвесными конструкциями. Есть «детская трасса» и «подвешенные платформы». Каждая высотой в метр, длиной более шести метров, где участники в полный рост идут и преодолевают подвесную трассу по деревянным ступеням.
Кроме того, в «Панда Парке» установили «семейную трассу» и «ломанный зигзаг». Каждая высотой по три метра и также длиной более шести метров. Все трассы предполагают боковые верёвки и страховочные линии.
Верёвочный «Панда Парк» рассчитан на разные возрастные категории. Жители могут попробовать себя на разных трассах, в зависимости от физической подготовки и возраста.
«Это способ почувствовать себя альпинистом, не выезжая за пределы города, получить положительный заряд бодрости и снять психологическое напряжение», — поделились жители Чусового.
В краевом Минтерразвитии рассказали, что «Панда Парк» стал ярким примером того, как можно преобразить территорию, создав комфортные условия для развития детей. Реализованный проект улучшает внешний вид «Ермака», работает на популяризацию здорового образа жизни, помогает воспитывать в молодёжи координацию, стремление к цели, преодоление вершин.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что помимо реализации крупных масштабных строек, краевые власти способствуют решению небольших, но важных вопросов для людей.
Инициативы жителей помогают повысить качество жизни за счёт обустройства парков и скверов, создания детских и спортивных площадок, новых общественных центров. При поддержке краевого бюджета, сил и средств жителей за восемь лет реализовано более 1200 народных проектов.