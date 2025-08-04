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В Красноярске российского гражданства лишили мигранта-уголовника

Уроженец ближнего зарубежья совершил преступление и должен покинуть Россию.

В Красноярске лишили российского гражданства уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Причина — преступления против общественной безопасности.

В полиции рассказали, что мужчине 55 лет, он прибыл на территорию России и в 2004 году получил гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом. Однако честно жить на территории нашей страны не захотел. А потому ГУ МВД России по Красноярскому краю было принято решение депортировать его на историческую родину.

Накануне сотрудники миграционной службы изъяли у гражданина российский паспорт, он должен будет выехать за пределы РФ.

— Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю работа по выявлению лиц, приобретших российское гражданство и осужденных за совершение преступления, продолжается на постоянной основе, — прокомментировали в полиции.