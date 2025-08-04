В Красноярске российского гражданства лишили мигранта-уголовника

В полиции рассказали, что мужчине 55 лет, он прибыл на территорию России и в 2004 году получил гражданство в соответствии с действующим на тот момент федеральным законом. Однако честно жить на территории нашей страны не захотел. А потому ГУ МВД России по Красноярскому краю было принято решение депортировать его на историческую родину.