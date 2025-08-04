В Нижнем Новгороде установили памятник Ивану Кулибину

«Иван Кулибин — наш выдающийся земляк, человек, чьи изобретения опередили свое время. Мы гордимся его наследием и продолжаем делать всё, чтобы увековечить память о нем на родной земле. Этот памятник — напоминание о том, что Нижний Новгород всегда был и остается городом новаторов», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.