В Нижнем Новгороде установили памятник Ивану Кулибину

«Иван Кулибин — наш выдающийся земляк, человек, чьи изобретения опередили свое время. Мы гордимся его наследием и продолжаем делать всё, чтобы увековечить память о нем на родной земле. Этот памятник — напоминание о том, что Нижний Новгород всегда был и остается городом новаторов», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Скульптурная объемно-пространственная композиция разработана на основе изучения наследия выдающегося изобретателя. Многочисленные чертежи его машин легли в основу художественной конструкции, выполненной в современной абстрактной стилистике с использованием кинетических приемов, символизирующих инженерный гений Кулибина и его вклад в научный прогресс.
Композиция состоит из пространственной металлической конструкции на винтовых сваях. К верхним точкам основания на подшипниковых узлах крепятся элементы механического мобиля, которые зрители могут приводить в движение рычагом-маятником, расположенным на уровне глаз. Мобиль собран из сегментов взаимосвязанных шестеренок, закрепленных на осях с шатунами, что создает сложное пространственное движение и меняет очертания объекта. Таким образом, памятник стал интерактивным арт-объектом, подчеркивающим динамику инженерной мысли. Материал конструкции — крашеный металл: основание из оцинкованной стальной профильной трубы, подвижные элементы из листового алюминия толщиной 4 мм.
Автор проекта — скульптор Константин Александров, архитектор — Дмитрий Александров. Заказчиком выступила АНО «Центр 800». Стоимость разработки концепции и создания композиции составила 10 млн рублей.
Проект реализован в рамках программы развития и сохранения городской среды и исторической памяти Нижнего Новгорода при участии Института развития городской среды Нижегородской области, команда которого сопровождала подготовку художественной идеи самой скульптуры и оформление места размещения арт-объекта. Работы по благоустройству начнутся в августе — площадка размещения композиции будет дополнена подходами к скульптуре, установлены информационные стенды и улучшено освещение.