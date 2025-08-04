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В Нижнем Новгороде установили памятник Ивану Кулибину

В Нижнем Новгороде завершено возведение скульптурной композиции, посвященной великому изобретателю Ивану Петровичу Кулибину. Памятник установлен в сквере на Ильинской горе, в Крутом переулке — в историческом районе Започаинья, где в XVIII веке находилась усадьба семьи Кулибиных.

Источник: Нижегородская правда

«Иван Кулибин — наш выдающийся земляк, человек, чьи изобретения опередили свое время. Мы гордимся его наследием и продолжаем делать всё, чтобы увековечить память о нем на родной земле. Этот памятник — напоминание о том, что Нижний Новгород всегда был и остается городом новаторов», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Скульптурная объемно-пространственная композиция разработана на основе изучения наследия выдающегося изобретателя. Многочисленные чертежи его машин легли в основу художественной конструкции, выполненной в современной абстрактной стилистике с использованием кинетических приемов, символизирующих инженерный гений Кулибина и его вклад в научный прогресс.

Композиция состоит из пространственной металлической конструкции на винтовых сваях. К верхним точкам основания на подшипниковых узлах крепятся элементы механического мобиля, которые зрители могут приводить в движение рычагом-маятником, расположенным на уровне глаз. Мобиль собран из сегментов взаимосвязанных шестеренок, закрепленных на осях с шатунами, что создает сложное пространственное движение и меняет очертания объекта. Таким образом, памятник стал интерактивным арт-объектом, подчеркивающим динамику инженерной мысли. Материал конструкции — крашеный металл: основание из оцинкованной стальной профильной трубы, подвижные элементы из листового алюминия толщиной 4 мм.

Автор проекта — скульптор Константин Александров, архитектор — Дмитрий Александров. Заказчиком выступила АНО «Центр 800». Стоимость разработки концепции и создания композиции составила 10 млн рублей.

Проект реализован в рамках программы развития и сохранения городской среды и исторической памяти Нижнего Новгорода при участии Института развития городской среды Нижегородской области, команда которого сопровождала подготовку художественной идеи самой скульптуры и оформление места размещения арт-объекта. Работы по благоустройству начнутся в августе — площадка размещения композиции будет дополнена подходами к скульптуре, установлены информационные стенды и улучшено освещение.