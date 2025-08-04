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Мининформ: новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси

Мининформации предупредило белорусов о новом мошенничестве с мнимыми инвестициями.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве информации сообщили белорусам о новом мошенничестве с якобы инвестициями в госплатформу, набирающем обороты в Беларуси.

— Кибермошенники запустили рекламу «Первой государственной платформы» и предлагают белорусам инвестировать, — рассказали в Мининформе.

В министерстве рассказали, что мошенники используют официальные символы Беларуси и авторитет государства, чтобы вызывать доверие у граждан, а также придать видимость легитимности своим мошенническим схемам.

— Если вы видите подобную рекламу — не переходите по ссылкам и не предоставляйте свои личные данные, — предупредили в Мининформе белорусов.

Также МНС сказала, как белорусов обманывают мошенники в соцсетях: «Находится вне юрисдикции Беларуси».

Еще министр ЖКХ назвал самые частые жалобы белорусов на номер 115.