Мининформ: новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси

В Министерстве информации сообщили белорусам о новом мошенничестве с якобы инвестициями в госплатформу, набирающем обороты в Беларуси.
— Кибермошенники запустили рекламу «Первой государственной платформы» и предлагают белорусам инвестировать, — рассказали в Мининформе.
В министерстве рассказали, что мошенники используют официальные символы Беларуси и авторитет государства, чтобы вызывать доверие у граждан, а также придать видимость легитимности своим мошенническим схемам.
— Если вы видите подобную рекламу — не переходите по ссылкам и не предоставляйте свои личные данные, — предупредили в Мининформе белорусов.
Также МНС сказала, как белорусов обманывают мошенники в соцсетях: «Находится вне юрисдикции Беларуси».
Еще министр ЖКХ назвал самые частые жалобы белорусов на номер 115.