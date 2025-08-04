В России появится День артиста

В России закрепили новый профессиональный праздник — День артиста. Отмечать его предложили 17 января. Минкультуры поручено в течение полугода издать ведомственный акт, который зафиксирует новое праздничное событие в системе профессиональных дат.
Праздник станет официальным днём работников театра, кино, цирка, а также музыкантов и артистов эстрады. С инициативой его учреждения выступил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.
Дату выбрали неслучайно: 17 января 1863 года родился один из главных реформаторов театра страны, актер и режиссер Константин Станиславский. Он стал также первым народным артистом СССР и сооснователем Московского художественного театра.