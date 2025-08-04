Жители Ростова-на-Дону попросили отменить празднование Дня города

Жители Ростова-на-Дону обратились к врио губернатора региона Юрию Слюсарю с просьбой отменить празднование Дня города в 2025 году. Свои предложения ростовчане оставили под одним из постов в телеграм-канале донского главы.
Горожане объяснили свою позицию сложной обстановкой. Кроме того, по их мнению, деньги, запланированные на украшение улиц, лучше направить участникам СВО или на решение насущных проблем, связанных с водой, электричеством и озеленением.
Ранее стало известно, что на праздничное оформление Ростова в этом году запланировали 14,4 млн рублей. Парки и улицы собираются украсить флагами и световыми инсталляциями, а Ворошиловский мост и мост на проспекте Стачки — спиралями из светодиодов «Вихрь».
Напомним, День города в донской столице традиционно отмечают в третье воскресенье сентября. В 2025 году праздничная дата приходится на 21 число.
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