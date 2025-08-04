В Омске представили эскизный рендер нового спорткомплекса «Динамо»

В Омске представили эскизный рендер нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Динамо». Опубликованные изображения дают представление об архитектурной концепции будущего объекта. Строительство спорткомплекса ведется в рамках трехстороннего соглашения, подписанного в июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали Группа «Эталон», Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» и Правительство Омской области.
Новый комплекс займет площадь 10,8 тыс. квадратных метров и будет включать пять спортивных зон: универсальный игровой зал, борцовский зал и три поля для мини-футбола. Фасады здания украсят композитные панели в фирменных цветах «Динамо» — сером и синем, что придаст объекту современный и узнаваемый облик.
«Этот проект станет первым этапом масштабного сотрудничества между Обществом “Динамо” и Группой “Эталон”. Соглашение о партнерстве было достигнуто в апреле 2025 года. Оно направлено на развитие спортивной инфраструктуры в регионах, поддержку массового спорта и организацию совместных мероприятий», — отметил глава региона Виталий Хоценко.
Спорткомплекс станет важным шагом в развитии физкультуры и спорта в Омской области, а также поможет юным спортсменом получить еще одну современную площадку для достижения новых спортивных результатов.