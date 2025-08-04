В Омске представили эскизный рендер нового спорткомплекса «Динамо»

Новый комплекс займет площадь 10,8 тыс. квадратных метров и будет включать пять спортивных зон: универсальный игровой зал, борцовский зал и три поля для мини-футбола. Фасады здания украсят композитные панели в фирменных цветах «Динамо» — сером и синем, что придаст объекту современный и узнаваемый облик.