ГПК: с начала года в Беларусь по безвизу приехало почти 140 тыс. иностранцев

Всего с 15 апреля 2022 года, когда в Беларуси начал действовать безвиз для иностранных туристов, республику посетил 1 171 521 житель Европы.
Большинство — из соседних государств: Литвы, Латвии и Польши. Из Латвии приехал 373 301 человек, из Литвы — 638 578, из Польши — 118 748.
В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 40 894 иностранных гражданина.
В ГПК напомнили, что безвизовый въезд в Беларусь государств продлен до 31 декабря 2025 года.
Белорусский безвиз
Граждане всех государств, для которых действует безвиз, могут въезжать в Беларусь через любой автодорожный и железнодорожный международный пункт пропуска.
Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней с даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.
Общее число дней пребывания по безвизовому режиму не должно превышать 90 в календарном году.