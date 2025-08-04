ГПК: с начала года в Беларусь по безвизу приехало почти 140 тыс. иностранцев

Пользоваться безвизом можно неограниченное число раз, но есть лимиты по времени пребывания. Для граждан Польши, Литвы, Латвии (в том числе латвийских «неграждан») срок временного пребывания не должен быть более 90 дней с даты въезда. Для граждан остальных 35 государств лимит продолжительности одной поездки — 30 суток со дня въезда.