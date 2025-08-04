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Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму изменился порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение школьной формой детей из многодетных семей — теперь не нужны справка о доходах и товарные чеки. Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи, в связи с чем предоставление справки о доходах при подаче заявления не требуется, а также отменена необходимость прилагать к заявлению товарные чеки и (или) кассовые чеки (с указанием наименования товара, его стоимости)», — говорится в сообщении.

На каждого ребенка-школьника из многодетной семьи выплачивается 4667,7 рублей. Обучение должно быть очным, а школа — крымской, уточнили в пресс-службе.

Для получения компенсации нужно подать соответствующее заявление в срок с 1 августа до 1 ноября 2025 года в орган труда и социальной защиты по месту жительства (пребывания) многодетной семьи либо через Госуслуги. К заявлению следует приложить копию паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего его место жительства (пребывания) в Крыму, копии удостоверения многодетной семьи либо электронного удостоверение многодетной семьи, реквизитов личного счета заявителя, открытого в банке, пояснили в профильном министерстве.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, в республике около 35 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 118 тыс. детей. Планируется, что в этом году такие выплаты получат более 53,4 тыс. детей.

В прошлом году 547 многодетных семей Симферополя обратились с заявлениями на получение компенсации затрат на приобретение школьной формы, сообщала начальник департамента труда и социальной защиты администрации города Диана Фератова.

Семьям, в которых воспитывается двое и больше детей, и оба родителя работают, но при этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума, предусмотрена ежегодная выплата. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин.

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