Компенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядок

«Многодетным семьям с 2025 года предоставление денежной выплаты на обеспечение детей школьной формой осуществляется без учета критериев нуждаемости семьи, в связи с чем предоставление справки о доходах при подаче заявления не требуется, а также отменена необходимость прилагать к заявлению товарные чеки и (или) кассовые чеки (с указанием наименования товара, его стоимости)», — говорится в сообщении.