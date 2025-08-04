В Санкт-Петербурге спасли кота, неделю просидевшего в стене набережной

Спасение, по отчету волонтеров, началось рано утром 3 августа. В 5:30 к месту прибыли десять человек — команда из волонтеров и помощников. Уровень воды в Фонтанке был подходящим, не было катеров и волн. Сначала кот не отзывался, и команда переживала, жив ли он. Но спустя время на очередной призыв с сапа раздался жалобный отклик — кот был жив.