В Санкт-Петербурге спасли кота, неделю просидевшего в стене набережной

Кот Маркиз неделю назад застрял в каменном проеме набережной Фонтанки. Спасательной операцией руководили волонтеры организации «Кошкиспас». К спасению пушистого подключились добровольцы, сотрудники городских служб и неравнодушные петербуржцы. В результате сложной и многоэтапной работы животное удалось извлечь живым. Сейчас оно в безопасности — у него повреждена лапа, его уже осмотрел ветеринар, впереди передержка и поиск нового дома.
Спасение, по отчету волонтеров, началось рано утром 3 августа. В 5:30 к месту прибыли десять человек — команда из волонтеров и помощников. Уровень воды в Фонтанке был подходящим, не было катеров и волн. Сначала кот не отзывался, и команда переживала, жив ли он. Но спустя время на очередной призыв с сапа раздался жалобный отклик — кот был жив.
На набережной установили конструкцию для ловушки: раму с клеткой, закрепленную с помощью досок, шурупов, хомутов и веревок. К месту присоединили камеру, транслирующую изображение в реальном времени. Кот, спрятавшийся в глубине стены, не решался выйти — вероятно, мешала вода, заливавшая доску у выхода. Волонтеры быстро соорудили настил из ламината и линолеума, создав сухой «мостик». После этого животное стало появляться в кадре, но продолжало сомневаться.
Чтобы не спугнуть его, спасатели решили отступить и дать коту возможность выйти самостоятельно. Пока одни дежурили у экрана с камерой, другие поехали за дополнительными материалами. В напряженной тишине план сработал: как только кот зашел в клетку, наблюдатель дал сигнал, и ловушка была активирована. Команда на воде и на берегу встретила спасение радостными криками. Кота аккуратно извлекли из конструкции, и «звезду» набережной передали в руки ветеринаров.
Волонтеры поблагодарили всех, кто участвовал в спасении — от коллег по «Кошкиспасу» до Мостотреста, Комитета по транспорту, МЧС, Прокуратуры Санкт-Петербурга и сотен горожан, следивших за судьбой Маркиза.