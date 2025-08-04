Нижегородский Роспотребнадзор обновил список разрешенных пляжей

Роспотребнадзор Нижегородской области обновил информацию о разрешенных для купания местах в столице региона. По итогам недавней проверки, безопасными на данный момент считаются 13 пляжей.
В список вошли следующие водоемы:
Озеро Пестичное, п. Дубравный (Сормовский район);
Озеро Светлоярское, оба пляжа (Сормовский район);
Озеро Лунское, пос. Копсово, ул. Лунская (Сормовскийрайон);
Озеро Мещерское, б-р Мещерский (Канавинский район).
Озеро Сортировочное, Березовая роща (Канавинскийрайон);
Озеро Силикатное, оба пляжа (Ленинской район);
Озеро Пермяковское, ул. Пермякова (Автозаводский район);
Озеро в парке им. «777-летия г. Н. Новгорода», ул. Львовская (Автозаводский район);
Озеро ПКиО 1 очереди, ул. Смирнова (Автозаводский район);
Озеро ПКиО 2 очереди, пр. Молодежный (Автозаводский район);
Озеро первое Щелковский хутор (Приокский район).
В каких водоемах купаться нельзя? Специалисты напоминают, что, в первую очередь, не купайтесь там, где стоят ограждения или запрещающие таблички. Мест, где плавают чайки и утки, тоже старайтесь избегать: водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут спровоцировать у человека аллергические реакции. Обилие водорослей, свалки, сельхозугодья и предприятия вблизи водоема тоже являются вескими причинами не купаться в нем.
Ранее в городе было разрешено 11 пляжей.