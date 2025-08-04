Нижегородский Роспотребнадзор обновил список разрешенных пляжей

В каких водоемах купаться нельзя? Специалисты напоминают, что, в первую очередь, не купайтесь там, где стоят ограждения или запрещающие таблички. Мест, где плавают чайки и утки, тоже старайтесь избегать: водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут спровоцировать у человека аллергические реакции. Обилие водорослей, свалки, сельхозугодья и предприятия вблизи водоема тоже являются вескими причинами не купаться в нем.