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Правительство соседней с Беларусью Литвы уходит в отставку в полном составе

Правительство соседней с Беларусью Литвы уходит в отставку вслед за премьером.

Источник: Комсомольская правда

Правительство соседней с Беларусью Литвы в полном составе уходит в отставку, сообщает БелТА.

Это произошло после того, как премьер соседней с Беларусью Литвы Гинтаутас Палуцкас 31 июля подал в отставку из-за коррупционного скандала.

Вслед за премьером правительство Палуцкаса также приняло решение об отставке. Сообщается, что президент Литвы Гитанас Науседа должен подписать указ и принять отставку правительства, поручив камбину временно исполнять обязанности до назначения нового правительства.

Кроме того, президент должен назначить исполняющего обязанности премьер-министра. С этого момента у президента страны есть не более 15 дней для рассмотрения Сеймом кандидатуры постоянного премьер-министра.

Тем временем Мининформ сказал, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.