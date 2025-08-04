Правительство соседней с Беларусью Литвы уходит в отставку в полном составе

Правительство соседней с Беларусью Литвы в полном составе уходит в отставку, сообщает БелТА.
Это произошло после того, как премьер соседней с Беларусью Литвы Гинтаутас Палуцкас 31 июля подал в отставку из-за коррупционного скандала.
Вслед за премьером правительство Палуцкаса также приняло решение об отставке. Сообщается, что президент Литвы Гитанас Науседа должен подписать указ и принять отставку правительства, поручив камбину временно исполнять обязанности до назначения нового правительства.
Кроме того, президент должен назначить исполняющего обязанности премьер-министра. С этого момента у президента страны есть не более 15 дней для рассмотрения Сеймом кандидатуры постоянного премьер-министра.
Тем временем Мининформ сказал, что новое мошенничество под видом инвестиций набирает оборот в Беларуси.