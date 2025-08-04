Промозглая погода ожидает Красноярск на начавшейся рабочей неделе

На неделе с 4 по 10 августа в Красноярске прогнозируется прохладная и дождливая погода.
Синоптики сообщают, что в понедельник температура воздуха днем составит около +18 °C, а ветер будет порывистым, северо-западного направления со скоростью 7−12 м/с. В дальнейшем ветер станет умеренным, а температура немного снизится: во вторник и среду ожидается всего +13−15 °C.
С четверга по воскресенье температура повысится до +17−20 °C. Ночные температуры будут колебаться в пределах +11 до +7 °C.
В целом, в Красноярске будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями, а почти каждый день возможны дожди различной продолжительности и интенсивности.
Атмосферное давление до 7 августа останется в пределах нормы, однако 8 и 9 августа ожидается его снижение до 734−736 мм рт. ст.