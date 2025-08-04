Промозглая погода ожидает Красноярск на начавшейся рабочей неделе

Синоптики сообщают, что в понедельник температура воздуха днем составит около +18 °C, а ветер будет порывистым, северо-западного направления со скоростью 7−12 м/с. В дальнейшем ветер станет умеренным, а температура немного снизится: во вторник и среду ожидается всего +13−15 °C.