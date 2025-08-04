В Пионерском из-за буйка прямо в море подрались туристы из Москвы и Челябинска

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 августа. Мужчины, один — из Москвы, другой — из Челябинска, поплыли от пляжа и хотели схватиться за один и тот же буй. Когда одному из них это удалось, делиться «добычей» он не стал. Началась перепалка, которая почти дошла до драки.