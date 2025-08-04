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В Пионерском из-за буйка прямо в море подрались туристы из Москвы и Челябинска

Пока бузотёры добирались до берега, оба успели остыть.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском на побережье произошёл неожиданный конфликт: двое туристов сцепились из-за того, что не поделили буй. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы происшедшего.

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 августа. Мужчины, один — из Москвы, другой — из Челябинска, поплыли от пляжа и хотели схватиться за один и тот же буй. Когда одному из них это удалось, делиться «добычей» он не стал. Началась перепалка, которая почти дошла до драки.

«Я видел, как сначала они просто спорили, а потом начались попытки толкаться прямо в воде», — рассказал один из очевидцев. По словам Ярослава, родственники пловцов очень переживали на берегу и призывали плыть обратно. Туристы не были знакомы между собой.

Пока пловцы возвращались, оба охладились и успокоились. «На берегу до драки дело не дошло, но все были взволнованы», — уверяет Ярослав.

Участники объясняли своё поведение тем, что хотели передохнуть перед возвращением к пляжу, но на двоих одного буйка было мало.

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