От резкого похолодания +4°С до 42-градусной жары: прогноз погоды в Казахстане на август-2025

Август завершает сезон лета, и начнется месяц с неустойчивой погоды на большей части Казахстана. С прохождением атмосферных фронтов по республике ожидаются дожди c грозами, на северо-западе, севере, востоке, в центре, в горных районах юго-востока и востока страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал, усиление ветра, в южных регионах с пыльными бурями.