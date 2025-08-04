Выяснилось, куда Трамп мог отправить две атомные лодки

Это может быть как вывод новых субмарин с пунктов базирования, так и перемещение подводных лодок на более опасные позиции в акваториях Тихого, либо Атлантического океана, считает эксперт.
«Какое-то количество американских подводных лодок, в том числе стратегические с баллистическими ракетами, все время находится в море. Пока неясно, идет ли речь о выходе новых из баз (что само по себе может быть не очень простой задачей), или же о перемещении ПЛА на “более угрожающие” позиции в Тихом и/или Атлантическом океане», — рассказал Стефанович «Ура.ру».
Эксперт добавил, что не стоит исключать рост активности ВМС США у российских берегов в Средиземном море или рядом с базами Тихоокеанского и Северного флотов. При этом, как отметил специалист, баланс ядерного сдерживания между сторонами остается неизменным.
Ранее Дональд Трамп после перепалки с Дмитрием Медведевым поручил передислоцировать две американские атомные подводные лодки «в надлежащие регионы». Позднее он уточнил, что подлодки «уже находятся в регионе, там, где им положено быть». При этом Трамп не уточнил их местонахождение.