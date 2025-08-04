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Выяснилось, куда Трамп мог отправить две атомные лодки

Трамп, говоря о перемещении американских атомных подлодок ближе к России, пытается напомнить о военной мощи США. Такое мнение высказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович в беседе с «Ура.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Это может быть как вывод новых субмарин с пунктов базирования, так и перемещение подводных лодок на более опасные позиции в акваториях Тихого, либо Атлантического океана, считает эксперт.

«Какое-то количество американских подводных лодок, в том числе стратегические с баллистическими ракетами, все время находится в море. Пока неясно, идет ли речь о выходе новых из баз (что само по себе может быть не очень простой задачей), или же о перемещении ПЛА на “более угрожающие” позиции в Тихом и/или Атлантическом океане», — рассказал Стефанович «Ура.ру».

Эксперт добавил, что не стоит исключать рост активности ВМС США у российских берегов в Средиземном море или рядом с базами Тихоокеанского и Северного флотов. При этом, как отметил специалист, баланс ядерного сдерживания между сторонами остается неизменным.

Ранее Дональд Трамп после перепалки с Дмитрием Медведевым поручил передислоцировать две американские атомные подводные лодки «в надлежащие регионы». Позднее он уточнил, что подлодки «уже находятся в регионе, там, где им положено быть». При этом Трамп не уточнил их местонахождение.

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