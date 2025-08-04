Выяснилось, куда Трамп мог отправить две атомные лодки

«Какое-то количество американских подводных лодок, в том числе стратегические с баллистическими ракетами, все время находится в море. Пока неясно, идет ли речь о выходе новых из баз (что само по себе может быть не очень простой задачей), или же о перемещении ПЛА на “более угрожающие” позиции в Тихом и/или Атлантическом океане», — рассказал Стефанович «Ура.ру».