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Свалку мусора в Барсуковке засадили сотнями деревьев

По периметру полигона посадили ели и сосны.

Источник: минприроды региона

Более чем 350 елей и сосен высадили по периметру полигона вблизи пос. Барсуковка. О создании «зеленого щита» для минимизации воздействия свалки сообщает минприроды региона.

«Живой барьер призван снизить распространение загрязняющих веществ и улучшить экологическую обстановку», — прокомментировали в министерстве.

Отмечается, что деревья защитят поля и близлежащую территорию от разлетающегося мусора и станут «своеобразным барьером для распространения запаха с полигона».

Деревья также накапливают влагу в почве, что улучшает процесс метаболизма бактерий.