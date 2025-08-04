Свалку мусора в Барсуковке засадили сотнями деревьев

Более чем 350 елей и сосен высадили по периметру полигона вблизи пос. Барсуковка. О создании «зеленого щита» для минимизации воздействия свалки сообщает минприроды региона.
«Живой барьер призван снизить распространение загрязняющих веществ и улучшить экологическую обстановку», — прокомментировали в министерстве.
Отмечается, что деревья защитят поля и близлежащую территорию от разлетающегося мусора и станут «своеобразным барьером для распространения запаха с полигона».
Деревья также накапливают влагу в почве, что улучшает процесс метаболизма бактерий.