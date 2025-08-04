В Ростове прекратили обслуживание еще трех троллейбусных маршрутов

В Ростове-на-Дону перестали работать еще три троллейбусных маршрута, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
С начала августа прекратили обслуживание троллейбусов № 5 (главный ж/д вокзал — Сельмаш), № 6 (Центральный рынок — площадь Королева) и № 9 (главный ж/д вокзал — поселок Пилотов). Теперь остались только маршруты, проходящие по улице Большой Садовой, а также маршрут № 17 на Стройгородок.
В публикации говорится, что 4 августа на линию выпустили девять троллейбусов из 56 положенных, при том, что в прошлом году ежедневно работало около 40 машин.
Ранее власти сообщили, что новые троллейбусы могут появиться в рамках программы «Чистый воздух». Поставки запланировали на 2028−2030 годы.
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