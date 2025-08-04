Родителей школьника заставили заплатить за пожар в Хабаровском крае

Во время прогулки школьник поджег сухую траву, и начался ландшафтный пожар. Это произошло весной в поселке Молодежный Комсомольского района. Огонь удалось быстро потушить, но родителям подростка пришлось отвечать по закону. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Огонь распространился по территории поселка в апреле. К счастью, пламя успели локализовать, серьезных последствий удалось избежать.
«Несовершеннолетний поджег сухую траву во время прогулки. Расходы на тушение составили почти 35 тысяч рублей. Эту сумму взыскали с родителей подростка по решению суда», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Кроме того, законные представители ребенка привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ — «Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».