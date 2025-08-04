Самарцам напомнили про выдачу бесплатных печатных учебников для школьников

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), все школы Самары обязаны предоставлять каждому ученику начальных классов не менее одного печатного учебника по основным предметам. В этот перечень входят: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение и иностранные языки.
По предметам вроде изобразительного искусства, музыки и физкультуры допускается использование как печатных, так и электронных учебников.
Та же норма действует и для учеников 5−9 классов. Здесь обязательное обеспечение каждого школьника касается предметов: русский язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки и информатика.
По ИЗО, музыке и физкультуре можно использовать как бумажные, так и электронные версии.
А вот для старшеклассников, обучающихся в 10−11 классах, требования более гибкие: учебники могут выдаваться как в печатном, так и в электронном виде — на усмотрение школы.
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