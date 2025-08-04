Опубликована карта бесплатных Wi-Fi точек доступа в Интернет в Приморье

Правительство Приморского края обнародовало интерактивную карту общественных точек доступа к бесплатному Wi-Fi, чтобы жители могли оставаться на связи при временных ограничениях мобильного интернета. Карта размещена на официальном сайте региона в разделе Министерства цифрового развития и связи. Она охватывает территории городов Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска и других населённых пунктов, включая небольшие — Фокино, Большой Камень, Дунай, Смоляниново и Покровку.
На карте отмечены популярные места с бесплатным Wi-Fi: «умные» остановки, инфокиоски, торговые центры, библиотеки, центры госуслуг и спортивные площадки. Такая мера принята из-за периодических ограничений мобильного интернета в регионе, которые вводятся в целях обеспечения безопасности, в частности в связи с особенностями проведения специальной военной операции. При этом голосовая связь и SMS остаются доступными, а проводной интернет и Wi-Fi не подвергаются ограничениям.
Для удобства жителей на платформе «Госуслуги» создана форма обратной связи, где можно сообщить о проблемах с доступом к Wi-Fi или его отсутствии в обозначенных местах. Министерство цифрового развития Приморья подчёркивает, что новые меры помогут минимизировать неудобства для населения и бизнеса в условиях временного ограничения мобильного интернета.
На территории Владивостока большинство точек сосредоточено в центральной части города, что обеспечивает свободный доступ к интернету в популярных общественных местах. В других городах края также активно задействованы общественные пространства с бесплатным Wi-Fi, что особенно важно для отдалённых населённых пунктов, где альтернатива мобильному интернету может отсутствовать. Жителям рекомендуют иметь при себе банковские карты для оплаты товаров и услуг через проводной интернет или Wi-Fi, так как торговый эквайринг в этих сетях работает без сбоев.