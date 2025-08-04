Опубликована карта бесплатных Wi-Fi точек доступа в Интернет в Приморье

На территории Владивостока большинство точек сосредоточено в центральной части города, что обеспечивает свободный доступ к интернету в популярных общественных местах. В других городах края также активно задействованы общественные пространства с бесплатным Wi-Fi, что особенно важно для отдалённых населённых пунктов, где альтернатива мобильному интернету может отсутствовать. Жителям рекомендуют иметь при себе банковские карты для оплаты товаров и услуг через проводной интернет или Wi-Fi, так как торговый эквайринг в этих сетях работает без сбоев.