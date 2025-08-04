«Крылья Советов» одержали крупную победу, а «Акрон» на последних минутах взял одно очко: как прошел третий тур для команд из Самарской области

Зелено-бело-синий триумф.
Третий тур для 63-го региона стартовал 2 августа. Подопечные Магомеда Адиева удачно заглянули к ростовчанам — разгромили со счетом 4:1. Это первая крупная победа для Самары в нынешнем сезоне.
Вадим Раков открыл счет на 11-й минуте после прострела Кирилла Печенина. На 56-й Раков точно навесил на Сергея Божина, который переправил мяч в сетку ворот хозяев — 2:0.
На 66-й самарец Егор Голенков отыграл один мяч за южан. «Зелено-бело-синие» вернули преимущество в +2 на 74-й. Вадим Раков оформил дубль. А на 76-й защитник «Ростова» Виктор Мелехин получил красную. Добил соперника Максим Витюгов. Для него гол стал первым за «КС». Хотя с командой с лета 2020 года.
Лучшим игроком стал Раков. За триумфом волжан наблюдали около 9,5 тыс. человек.
Непредсказуемый матч «Акрона».
До начала встречи «красно-черных» со «Спартаком» на «Солидарность Самара Арене» болельщикам представили нового гендиректора тольяттинцев Константина Клюшева. Он сменил Алексея Власова, который работал в клубе порядка 4 лет.
С новым руководством «молодые и звонкие» взяли только одно очко. Но какими усилиями… В первом тайме команды обменялись несколькими ударами. У хозяев самый опасный был у Дмитрия Пестрякова ближе к концу первого тайма.
В тот же период «красно-белые» остались в меньшинстве. Даниил Хлусевич получил два «горчичника» и покинул поле.
После перерыва, казалось, «Акрону» только и остается давить москвичей. Но полностью завладеть инициативой подопечные Заура Тедеева не смогли. Причем «Спартак» сам не собирался отсиживаться в обороне. Плюс на 64-й минуте Стефан Лончар не реализовал пенальти, который заработал Максим Болдырев.
В итоге первый мяч забили именно гости в компенсированное время. Счет открыл Пабло Солари. Тольяттинцы вырвали ничью усилиями Жилсона Беншимола (сменил Пестрякова) и Артема Дзюбы. Первого задели в штрафной, а второй точно пробил с 11 метров — 1:1.
Самым ценным футболистом встречи признали полузащитника москвичей Игоря Дмитриева (тот сезон провел за «КС»). Он ассистировал Солари. Игру посетили 9,3 тыс. зрителей.
Пока «Акрон» идет на пятом месте с пятью очками. «Крылья» — вторые с семью. Следующий матч «красно-черных» состоится 8 августа в Махачкале против местного «Динамо». А самарцы 9-го числа примут «Балтику» (6+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.