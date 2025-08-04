В Ферганской долине открыли новый вид растений

«Новый вид был обнаружен у подножия горы Имам (Алайский хребет) в Андижанской области Узбекистана, а его научное описание опубликовано в престижном журнале PhytoKeys в июльском номере 2025 года № 260, — говорится в сообщении в Telegram-канале. — Ученые Узбекистана, России и Китая совместно проводили исследование».