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В Ферганской долине открыли новый вид растений

Его назвали Gagea khassanovii в честь узбекского ботаника, профессора Фурката Хасанова.

ТАШКЕНТ, 4 августа. /ТАСС/. Ученые из Узбекистана, России и Китая совместно открыли новый вид растения рода Gagea (гусиный лук, семейство лилейные) в Ферганской долине. Об этом сообщила пресс-служба узбекистанской Академии наук.

По ее данным, новое растение назвали Gagea khassanovii в честь узбекского ботаника, профессора Фурката Хасанова.

«Новый вид был обнаружен у подножия горы Имам (Алайский хребет) в Андижанской области Узбекистана, а его научное описание опубликовано в престижном журнале PhytoKeys в июльском номере 2025 года № 260, — говорится в сообщении в Telegram-канале. — Ученые Узбекистана, России и Китая совместно проводили исследование».