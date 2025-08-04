В Ростове разработку мастер-плана города отложили до 2026 года

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году, был сформирован список из 200 крупных и малых городов России, для которых планируется разработать мастер-планы. Ростов-на-Дону в составе ростовской агломерации также вошёл в этот список. Планировалось, что мастер-план будет представлен летом 2025 года.