В Перми пройдет VII Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья»

В рамках фестиваля выступят приглашенные артисты фестиваля, представляющие традиционную русскую культуру. В их числе — архимандрит Гермоген, при жизни Людмилы Зыкиной он являлся духовным наставником певицы и прошел совместно с ней длинный путь творческого и духовного роста. Антон и Виктория Макарские — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе творческий союз. Вместе они записали несколько музыкальных альбомов, снялись в сериалах и вели телепроекты. Успех их дуэта в том, что каждый дополняет друг друга: он — актер, она — музыкант и певица. Также в программе фестиваля примет участие иеромонах Фотий, победитель телевизионного шоу «Голос».