В Перми пройдет VII Всероссийский фестиваль православной культуры «Свет Белогорья»

По благословению главы Пермской митрополии, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия, при поддержке губернатора Пермского края 9 августа в Белогорском Свято-Николаевском мужском монастыре состоится VII Всероссийской фестиваль православной культуры «Свет Белогорья».
Гостей фестиваля ожидает многообразная программа: «Колокольный перезвон» с выступлениями и мастер-классами лучших звонарей России, «Дом иконы и живописи» с выставкой иконописной мастерской «Добро» и экспозицией прикамских художников религиозной живописи, «Ремесленный двор» с мастер-классами и выставками декоративно-прикладного искусства, «Фольклорная деревня» с атмосферой русской глубинки, «Терем русских игр» с программой возрождения семейных ценностей через игры и сказки православных народов, «Русская кухня» с демонстрацией монастырских рецептов и угощением национальными блюдами Прикамья.
В течение всего дня будет работать традиционная Белогорская торговая ярмарка, где можно будет приобрести рукотворные изделия мастеров Урала и фермерские продукты Прикамья.
В день проведения фестиваля каждый верующий сможет поклониться частице мощей святителя Николая Чудотворца из Воскресенского Новодевичьего монастыря г. Санкт-Петербурга, выставленной в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.
В рамках фестиваля выступят приглашенные артисты фестиваля, представляющие традиционную русскую культуру. В их числе — архимандрит Гермоген, при жизни Людмилы Зыкиной он являлся духовным наставником певицы и прошел совместно с ней длинный путь творческого и духовного роста. Антон и Виктория Макарские — один из самых крепких в российском шоу-бизнесе творческий союз. Вместе они записали несколько музыкальных альбомов, снялись в сериалах и вели телепроекты. Успех их дуэта в том, что каждый дополняет друг друга: он — актер, она — музыкант и певица. Также в программе фестиваля примет участие иеромонах Фотий, победитель телевизионного шоу «Голос».
Программа фестиваля.
Крестовоздвиженский собор Белогорского монастыря. 09.00 — Божественная литургия, которую совершит митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.
В течение всего дня каждый верующий сможет поклониться частице мощей святителя Николая Чудотворца из Воскресенского Новодевичьего монастыря г. Санкт-Петербурга, выставленных в Крестовоздвиженском соборе Белогорского монастыря.
Главная сцена фестиваля. 12.00 — «Хранитель церкви русской», тематический духовной пролог, посвященный святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси, 100-летие блаженной кончины которого отмечает в 2025 году вся Россия.
13.00 — «Я о тебе пою, Святая Русь». Архимандрит Гермоген (Еремеев) и квартет «Урал». Художественный руководитель — заслуженный артист РФ Михаил Уляшкин, г. Екатеринбург.
13:30 — программа «Вера вечна, вера славна, наша вера православна» с участием Ижевского камерного хора им. П. И. Чайковского, Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии, ансамбля солистов Пермской филармонии «Хорус-квартет».
14:30 — специальный гость фестиваля иеромонах Фотий, г. Москва.
15:00 — специальные гости фестиваля Антон и Виктория Макарские, г. Москва.
16.00 — программа «Где живет моя душа» с участием вокальной группы «Иваны», народного ансамбля уральского танца «Камушка», вокального дуэта «Благо».
Территория Белогорского монастыря. Гостей фестиваля ожидает многообразие интерактивных площадок, представляющих православную культуру. В течение всего дня будет работать Белогорская торговая ярмарка.