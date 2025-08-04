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В Иркутской области 4 и 5 августа ожидаются шквалистый ветер и дожди

Порывы ветра могут достичь 15−20 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 4 и 5 августа ожидаются шквалистый ветер и дожди. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России. 4 августа с 17:00 до 20:00 в западных, северо-западных, центральных и южных районах Приангарья вероятны осадки в виде сильных дождей и гроз. А также порывы ветра достигнут до 25 м/с.

— 5 августа местами по области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, сильный западный, северо-западный ветер 15−20 м/с, — уточняют в пресс-службе ведомства.

Специалисты предупреждают, что из-за непогоды повышается риск повреждения линий связи, отключения электроэнергии в населенных пунктах и подтопление придомовых участков.