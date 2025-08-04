В Иркутской области 4 и 5 августа ожидаются шквалистый ветер и дожди. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном ГУ МЧС России. 4 августа с 17:00 до 20:00 в западных, северо-западных, центральных и южных районах Приангарья вероятны осадки в виде сильных дождей и гроз. А также порывы ветра достигнут до 25 м/с.