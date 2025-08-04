«Бизнес-центр, киноконцертный зал, рестораны и кафе». Власти сказали, что новый мультикомплекс у Комаровского рынка в Минске будет достроен в 2026 году

По словам главы администрации, речь идет про суперсовременный комплекс в центре города. Щекович отметил, что новый мультикомплекс будет включать в себя бизнес-центр, офисное здание, торговые площади, большой киноконцертный зал, культурное пространство, а также рестораны и кафе с различной кухней.