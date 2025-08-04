«Бизнес-центр, киноконцертный зал, рестораны и кафе». Власти сказали, что новый мультикомплекс у Комаровского рынка в Минске будет достроен в 2026 году

Власти сообщили, что новый мультикомплекс у минского Комаровского рынка на месте ТЦ «Пассаж» достроят в 2026 году. Подробности рассказал глава администрации Советского района столицы Александр Щекович, передает агентство «Минск-Новости».
По словам главы администрации, речь идет про суперсовременный комплекс в центре города. Щекович отметил, что новый мультикомплекс будет включать в себя бизнес-центр, офисное здание, торговые площади, большой киноконцертный зал, культурное пространство, а также рестораны и кафе с различной кухней.
Глава администрации Советского района уточнил, что часть здания на улице Якуба Коласа уже введена в эксплуатацию и на данный момент работы завершаются на улицах Веры Хоружей и Кульман.
— Мы идем к тому, чтобы завершить данный проект в следующем году, — заметил Александр Щекович.
Тем временем власти думают снести старые дома и предприятие под новые многоэтажки в Минске.
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