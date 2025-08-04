Руководство Среднего Урала встретится с владельцами киосков

Руководство Свердловской области готово вступить в переговоры с представителями нестационарной торговли Екатеринбурга, чтобы обсудить острые вопросы реформы НТО. Встреча состоится 5 августа, как объявил глава регионального союза НТО Денис Рудаков.
Ранее предприниматели жаловались на отсутствие взаимодействия с властями, которое длилось пять лет подряд. По словам предпринимателя, только после прихода нового руководителя области Дениса Паслера началось восстановление диалога между бизнесом и властью.
— Паслер проявил политическую волю и выразил готовность лично встретиться с теми, чьи интересы долгие годы игнорировались, — уточнил Денис Рудаков.
Реализация программы реформ привела к массовому сносу торговых точек — были уничтожены более 1,5 тысяч сооружений, включая остановки транспорта, автосервисы и бытовые услуги.
Бизнес-сообщество рассчитывает, что новая администрация обеспечит возможность продуктивного общения и установит благоприятные условия для устойчивого функционирования малого предпринимательства.