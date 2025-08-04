В Иркутской области приобрели автомобили для перевозки участников СВО

Все автомобили находятся в пользовании у социальных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Использовались они, например, для перевозки участников региональной образовательной программы «Герои Приангарья» во время проведения очных лекций. Кроме того, с их помощью ветераны СВО добираются до реабилитационного центра в город Шелехов и других медицинских организаций.