В Иркутской области приобрели автомобили для перевозки участников СВО

За счет бюджета Иркутской области в 2024—2025 годах было приобретено три автомобиля «Газель», специально оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями. Эти машины будут использоваться для нужд участников специальной военной операции: при необходимости их будут подвозить до мест, где проходят реабилитация или обучение.
Все автомобили находятся в пользовании у социальных учреждений, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Использовались они, например, для перевозки участников региональной образовательной программы «Герои Приангарья» во время проведения очных лекций. Кроме того, с их помощью ветераны СВО добираются до реабилитационного центра в город Шелехов и других медицинских организаций.
Министр соцразвития Владимир Родионов встретился с участниками программы «Герои Приангарья» и спросил их мнение о предоставляемом транспорте.