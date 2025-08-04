В Самаре ремонтируют подъезды и тротуары к школам и детсадам перед 1 сентября

В Самаре ведётся ремонт 45 подъездных путей и тротуаров к соцучреждениям перед началом учебного года. Работы завершат до конца августа. Об этом сообщает администрация города.
В Железнодорожном районе приводят в порядок 14 участков, включая тротуар у школы № 37. Подрядчик обещает сдать объект на следующей неделе.
В Советском районе построен новый тротуар длиной 110 метров к школе № 163. Там учатся около 1000 детей, и особенно важна безопасность учеников младших классов.
Также тротуар появится у детского поликлинического отделения поликлиники № 10 на ул. Советской Армии, где раньше пешеходная зона отсутствовала.
Городские власти уже формируют список объектов для ремонта на 2026 год. С перечнем адресов на 2025 год можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
Ранее мы писали, что в Самаре началась подготовка к капремонту Дома-музея Ленина на ул. Ленинской, 131.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.