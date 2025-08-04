Военнослужащий из поселка Усть-Ордынский героически погиб в зоне СВО

Военнослужащий Константин Ильин из поселка Усть-Ордынский героически погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказал КП-Иркутск мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, бойцу было 26 лет. Он окончил школу, а затем учился в училище.
— Константин подписал контракт в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого АО, где работал вахтовым методом, — уточнил мэр района.
Парень был рядовым, наводчиком мотострелкового отделения взвода. Уроженец из Усть-Ордынского погиб 15 апреля 2025 года. Администрация и Дума выражают глубокие соболезнования семье и близким.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеудинске пьяный мужчина убил своего знакомого на берегу реки Мут.