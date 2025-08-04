В Омском ГАУ успешно завершился экологический проект «Экосистема Омского Прииртышья»

Главная задача ребят — создать комфортное экологическое пространство через образование и просвещение, а также реальную работу по сохранению экологии региона. Город Омск сталкивается с высокой антропогенной нагрузкой, поэтому создание экологически безопасной среды здесь крайне актуально. По мнению организаторов, формирование экологической культуры невозможно без благоприятной окружающей среды, что особенно важно для крупного мегаполиса, такого как Омск.