В Омском ГАУ успешно завершился экологический проект «Экосистема Омского Прииртышья»

В Омском государственном аграрном университете (Омский ГАУ) подвели итоги реализации масштабного экологического проекта «Экосистема Омского Прииртышья». Инициативу поддержали сразу несколько региональных объединений: Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема», ОРОЭО «Земля — наш общий дом» и Движение Первых Омской области.
Проект направлен на формирование надпрофессиональных навыков, таких как экологическое мышление, командная работа и развитие лидерских качеств. Руководителем проекта выступила студентка Омского ГАУ Ангелина Павлова (ФАПЭПиВ).
Главная задача ребят — создать комфортное экологическое пространство через образование и просвещение, а также реальную работу по сохранению экологии региона. Город Омск сталкивается с высокой антропогенной нагрузкой, поэтому создание экологически безопасной среды здесь крайне актуально. По мнению организаторов, формирование экологической культуры невозможно без благоприятной окружающей среды, что особенно важно для крупного мегаполиса, такого как Омск.
Фото: Омский ГАУ.
Наставником проекта также стала доктор сельскохозяйственных наук, профессор Омского ГАУ Нина Поползухина, председатель ОРОЭО «Земля — наш общий дом». Также активное участие в реализации проекта принял аспирант Омского ГАУ Самат Муканов.
Проект реализован при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.