На солнце за сутки произошли две мощные вспышки: Мало того, что в Молдове жара, так ещё и магнитные бури надвигаются

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка — ожидаются магнитные бури.
Взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые.
Место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X.
На Солнце в активной области 4168 4 августа, в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1).
Предыдущее событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре около 17 часов по московскому времени, то есть менее суток назад, уточняет lpixras.