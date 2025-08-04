На солнце за сутки произошли две мощные вспышки: Мало того, что в Молдове жара, так ещё и магнитные бури надвигаются

Взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые.