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На солнце за сутки произошли две мощные вспышки: Мало того, что в Молдове жара, так ещё и магнитные бури надвигаются

За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 100% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка — ожидаются магнитные бури.

Взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые.

Место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X.

На Солнце в активной области 4168 4 августа, в 07:57 по Москве произошла вторая вспышка класса M (сильная; предварительный балл — M2.1).

Предыдущее событие уровня M2.9 произошло вчера в этом же активном центре около 17 часов по московскому времени, то есть менее суток назад, уточняет lpixras.