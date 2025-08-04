Художник в Австралии нашел в стене маяка древнее послание

Как пишут в The Guardian, находку сделал специалист по антикоррозийной обработке Брайан Берфорд. Он работал в верхней части маяка (в фонарном помещении, где находятся линзы и осветительный механизм) и случайно заметил блестящий предмет в стеновой полости. Им оказался запечатанный стеклянный сосуд с письмом.
Документ подписан инспектором морского управления Хобарта Дж. Р. Мичем, курировавшим реконструкцию маяка в 1903 году. В письме перечислены проведенные тогда работы: установка лестницы, нового пола, фонарной комнаты и линзы. Инспектор Мич отвечал и за модернизацию других маяков региона.
Письмо состояло из двух страниц, аккуратно вложенных в конверт. Сосуд был закупорен пробкой, покрытой битумом, поэтому открыть его оказалось непросто. Консерваторы из музея и художественной галереи Тасмании потратили несколько дней, чтобы извлечь и расшифровать содержимое, не повредив хрупкую бумагу.
Теперь документ планируют выставить в музее.