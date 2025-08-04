Художник в Австралии нашел в стене маяка древнее послание

Как пишут в The Guardian, находку сделал специалист по антикоррозийной обработке Брайан Берфорд. Он работал в верхней части маяка (в фонарном помещении, где находятся линзы и осветительный механизм) и случайно заметил блестящий предмет в стеновой полости. Им оказался запечатанный стеклянный сосуд с письмом.