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Художник в Австралии нашел в стене маяка древнее послание

Во время ремонта старейшего маяка Тасмании, построенного в 1838 году, рабочий случайно нашел бутылку с письмом, пролежавшую в стене более века. Послание датировано 1903 годом.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Tasmania Museum and Art Gallery

Как пишут в The Guardian, находку сделал специалист по антикоррозийной обработке Брайан Берфорд. Он работал в верхней части маяка (в фонарном помещении, где находятся линзы и осветительный механизм) и случайно заметил блестящий предмет в стеновой полости. Им оказался запечатанный стеклянный сосуд с письмом.

Документ подписан инспектором морского управления Хобарта Дж. Р. Мичем, курировавшим реконструкцию маяка в 1903 году. В письме перечислены проведенные тогда работы: установка лестницы, нового пола, фонарной комнаты и линзы. Инспектор Мич отвечал и за модернизацию других маяков региона.

Письмо состояло из двух страниц, аккуратно вложенных в конверт. Сосуд был закупорен пробкой, покрытой битумом, поэтому открыть его оказалось непросто. Консерваторы из музея и художественной галереи Тасмании потратили несколько дней, чтобы извлечь и расшифровать содержимое, не повредив хрупкую бумагу.

Теперь документ планируют выставить в музее.