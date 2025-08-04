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Бывший тренер омского «Авангарда» возглавил команду «Барыс»

Предыдущего тренера уволили из команды из-за последнего места в таблице КХЛ.

Источник: БЕЛТА

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил в понедельник, 4 августа 2025 года, о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера команды.

«Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба Астаны.

Михаил Кравец в сезоне-2023/24 был главным тренером омского «Авангарда». Контракт с ним расторгли в марте 2024 года после поражения «Авангарда» в матче с ярославским «Локомотивом» со счетом 0:7. После этого Кравец работал главным тренером китайского «Куньлуня».