Бывший тренер омского «Авангарда» возглавил команду «Барыс»

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил в понедельник, 4 августа 2025 года, о назначении Михаила Кравца на пост главного тренера команды.
«Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба Астаны.
Михаил Кравец в сезоне-2023/24 был главным тренером омского «Авангарда». Контракт с ним расторгли в марте 2024 года после поражения «Авангарда» в матче с ярославским «Локомотивом» со счетом 0:7. После этого Кравец работал главным тренером китайского «Куньлуня».