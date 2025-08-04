Бывший тренер омского «Авангарда» возглавил команду «Барыс»

«Соглашение со специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года с возможностью продления на один сезон. Контракт с предыдущим тренером Галымом Мамбеталиевым расторгнут в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, показанными в прошлом сезоне КХЛ», — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба Астаны.