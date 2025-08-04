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В Сальске начали менять окна, поврежденные в результате атаки БПЛА

Партию окон для замены доставили в Сальск после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Сальске Ростовской области уже получили партию окон для замены после атаки БПЛА, произошедшей в ночь на 29 июля. Об этом на выходных в своем телеграм-канале сообщил районный глава Владимир Березовский.

— Пришла первая партия стеклопакетов и блоков, — написал Владимир Березовский.

Также глава Сальского района уточнил, что первый удар БПЛА в ночь на 29 июля произошел в 1:53, после этого атака длилась в течение двух часов. По словам чиновника, часть беспилотников, упавших в черте города, не разорвались.

На ж/д станции горели две цистерны и локомотив. При этом рядом находился пассажирский поезд, в четвертом вагоне которого оказались разбиты стекла. Около 100 пассажиров железнодорожники разместили в бомбоубежище, остальных направили во временный пункт эвакуации, развернутый в спортивной школе на площади Юбилейной. В 6:58 поезд был готов к отправке.

Добавим, ранее областные власти также сообщали, что в городе после атаки пострадали 11 частных и 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и две легковые машины. Погибли один мирный житель, а также два сапера Росгвардии, участвовавшие в разминировании частей беспилотника.

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