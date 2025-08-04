Медики и родители нашли компромисс по переносу детской поликлиники в Екатеринбурге

Об этом ЕАН рассказали в пресс-службе ДГКБ № 9.
Ранее ЕАН опубликовал опрос людей, которые посещают поликлинику на улице Испанских Рабочих. Она переедет на Готвальда. Но большинство горожан высказали недовольство, так как туда будет трудно добираться с детьми и колясками. К новой поликлинике практически не ходит общественный транспорт.
Глава свердловского минздрава Татьяна Савинова с удивлением узнала от ЕАН о реакции горожан. Она заверила, что в поликлинике на улице Испанских Рабочих продолжатся «профосмотры для школьников и тех, кто ходит в детский сад». Вопрос транспортной доступности она пообещала обсудить отдельно с мэрией. В детской больнице № 9 сообщили, что с родителями по поводу переезда несколько раз встречался заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь он заверил екатеринбуржцев, что поликлинику на улице Испанских Рабочих закрывать не будут.
«Были даны разъяснения по вопросу размещения медицинских технологий на базах структурных подразделений ПМСП ГАУЗ СО “ДГКБ № 9” с учетом открытия новой поликлиники, выслушаны и приняты к сведению замечания (предложения) законных представителей несовершеннолетних, чьи дети в настоящее время прикреплены для медицинского наблюдения к поликлиническому отделению по ул. Испанских Рабочих, 28. Взаимопонимание было достигнуто», — пояснили в пресс-службе.
Какие предложения были приняты от родителей, не уточняется. В ДГКБ № 9 добавили, что родители даже начали собирать подписи под петицией об открытии новой поликлиники на улице Готвальда.
Сергей Беляев, Татьяна Томас.