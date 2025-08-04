Медики и родители нашли компромисс по переносу детской поликлиники в Екатеринбурге

Глава свердловского минздрава Татьяна Савинова с удивлением узнала от ЕАН о реакции горожан. Она заверила, что в поликлинике на улице Испанских Рабочих продолжатся «профосмотры для школьников и тех, кто ходит в детский сад». Вопрос транспортной доступности она пообещала обсудить отдельно с мэрией. В детской больнице № 9 сообщили, что с родителями по поводу переезда несколько раз встречался заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь он заверил екатеринбуржцев, что поликлинику на улице Испанских Рабочих закрывать не будут.