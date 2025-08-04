В Китае спасли дайвера, который пять дней жил в подводной пещере

В Китае дайвер выжил после того, как на пять суток оказался заперт в подводной пещере, передают в SCMP. Инцидент произошел 19 июля в уезде Фурун в провинции Хунань.
Мужчина по фамилии Ван, увлеченный подводным плаванием, отправился на погружение в местную реку вместе с другом, но исчез через пять минут после старта. Позже выяснилось, что он случайно заплыл в пещерную систему, вход в которую находится на глубине около 9 метров.
Поисками занялись полиция, команда спасателей и спецподразделения из города Байсэ (Гуанси). Дважды в пещеру погружались профессиональные спелеодайверы (погружаются в подводные пещеры), но первые поиски ничего не дали. Во время второго погружения спасатели услышали стуки по камню, однако повторить контакт не удалось.
На глубине около 130 метров ныряльщики никого не обнаружили, но на подъеме, ближе к отметке в 100 метров, заметили свет фонаря. Это оказался Ван: он заметил спасателей и, несмотря на то, что уровень кислорода в его воздушной ловушке упал до 4%, бросился к ним с включенным фонарем. Мужчина рассказал, что все это время сидел в затопленной пещере, найдя воздушный карман, питался сырой рыбой и полностью потерял счет времени.
История вызвала огромный отклик в китайских соцсетях. Комментаторы называли произошедшее чудом, а самого Вана — человеком с нечеловеческой выдержкой.