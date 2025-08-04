В Китае спасли дайвера, который пять дней жил в подводной пещере

На глубине около 130 метров ныряльщики никого не обнаружили, но на подъеме, ближе к отметке в 100 метров, заметили свет фонаря. Это оказался Ван: он заметил спасателей и, несмотря на то, что уровень кислорода в его воздушной ловушке упал до 4%, бросился к ним с включенным фонарем. Мужчина рассказал, что все это время сидел в затопленной пещере, найдя воздушный карман, питался сырой рыбой и полностью потерял счет времени.