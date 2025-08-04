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Агент Ракова Кузьмичев против его возвращения в «Локомотив» из «Крыльев»

20-летний форвард Вадим Раков выступает за «зелено-бело-синих» с лета по договору аренды с «железнодорожниками» на этот сезон.

20-летний форвард Вадим Раков выступает за «зелено-бело-синих» с лета по договору аренды с «железнодорожниками» на этот сезон.

Молодой нападающий отметился четырьмя голами в трех матчах за «Крылья Советов». Ранее такой же показатель был у бразильца Анджело Маркоса в 2001 году. Сейчас 7-й номер волжан лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги.

«Сказать, что ждал, что он с первой игры раскроется и начнет показывать яркий и результативный футбол, было бы неправдой. Но ему нужно было доверие тренера, а образование и талант на очень высоком уровне. Поэтому сказать, что удивлен, — тоже нельзя. Сейчас вижу того Вадика, которого ожидал видеть», — объяснил агент футболиста Владимир Кузьмичев.

В разговоре с журналистом Sport24.ru высказался о продолжении карьеры Ракова в столичном клубе после аренды:

«Реально ли возвращение в “Локомотив” зимой с такой игрой? У нас нет опции, что команда может забрать. Но дело тут в другом: главный тренер предпочитает других футболистов на его позицию. Поэтому нет смысла возвращаться к наставнику, который в него не верит, когда все складывается в нынешнем коллективе».

Ранее подробно рассказывали, как прошел третий тур для «Крылышек» и «Акрона».

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