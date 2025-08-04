Концерты, спектакли и стендап: куда сходить в Москве в августе

Август — финальный аккорд лета. Жара постепенно уходит, ее сменяет прохладный вечерний ветер, в парках пахнет выгоревшей травой, а город спешит отдать все, что осталось от летнего сезона, — яркие события. Чтобы вы не упустили самое интересное, «Вечерняя Москва» и «Яндекс Афиша» собрали подборку главных мероприятий месяца — от камерных постановок до концертов со звездами под открытым небом.
Театр.
«Упражнения в прекрасном».
Когда: 9 августа. Где: Театр им. Моссовета, 16+.
Это ироничная комедия о том, что происходит по ту сторону сцены. Сквозь калейдоскоп гастрольных будней, актерских обид и творческих амбиций спектакль рассказывает о природе человеческих слабостей и профессионального призвания. Здесь реальная жизнь театра — со своими ссорами, дружбой, ревностью и усталостью — сталкивается с миром сцены, где каждый вечер все начинается заново. Это история о попытке сохранить вдохновение даже тогда, когда закулисье становится слишком тесным.
«Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б.».
Когда: 13−17, 20−24 августа. Где: Театр «Маска», 12+.
Семейная музыкальная комедия от авторов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!» перенесет зрителей в одну из самых известных историй Артура Конан Дойля. В центре сюжета — дело о загадочной собаке Баскервилей, во время которого знакомые герои оказываются втянутыми в цепь запутанных событий. Холмс, Ватсон, сэр Генри и даже Мориарти — каждый сыграет свою партию в этой динамичной и музыкальной версии классического детектива.
«Маленький принц».
Когда: 16, 30 августа. Где: Театр на Малой Ордынке, 6+.
«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери лег в основу спектакля, который обращается сразу к двум аудиториям — детям и взрослым. Это поэтичный рассказ о взрослении, одиночестве и дружбе, бережно перенесенный на театральную сцену. Постановка предлагает заново прожить знакомую историю: увидеть ее глазами ребенка и прочувствовать те смыслы, которые становятся понятны только с годами.
«Последняя сказка».
Когда: 5−7, 9, 10, 12−14, 16, 17, 19−24, 26−31 августа. Где: Московский дворец молодежи, 12+.
На сцене МДМ открывается портал в мир восточных легенд. Здесь оживают знакомые образы — султан, Шахерезада, Джинн и Аладдин. А в центре сюжета — двое молодых людей из нашего времени, оказавшиеся по воле случая в сказочной реальности. «Последняя сказка» — это яркий музыкальный спектакль с атмосферой приключений, тонким юмором и настоящим волшебством. Каждый зритель словно становится участником волшебной истории — особенно если заранее выбрать свой ряд: на «Яндекс Афише» можно увидеть панораму зала, чтобы оценить вид на сцену с любого места и заранее представить, как откроется занавес и начнется путешествие на Восток.
Выставки.
«За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи».
Когда: 1−17 августа. Где: ВДНХ, 0+.
Мультимедийная выставка-путешествие, в центре которой — шедевры русской живописи конца XIX — начала XX века. С помощью современных технологий ожившие полотна превращаются в единое сказочное пространство, наполненное звуками природы, светом и движением. Посетители смогут не только увидеть знаменитые картины, но и почувствовать атмосферу былин, волшебных лесов и тихих русских пейзажей. А анимация, проекции и звуковое оформление с голосом Сергея Чонишвили создают эффект полного погружения.
«Re-member. Вспомни и воссоединись».
Когда: весь август. Где: Марс, 12+.
Проект, выстроенный как художественное путешествие сквозь несколько тематических залов. В центре — внутренний опыт зрителя, взаимодействие с визуальными образами, звуком, светом и пространственными объектами. Инсталляции, тексты и цифровые элементы формируют единое пространство, в котором можно на время отстраниться от повседневности и сосредоточиться на личных ощущениях. Выставка подойдет тем, кто открыт к поиску новых форм восприятия и заинтересован в изучении глубинных тем через язык современного искусства.
«Такие разные двадцатые».
Когда: 6−10 августа. Где: Музей МХАТ, 18+.
Как выглядят двадцатые годы сквозь призму театрального костюма? Эта выставка — творческий эксперимент студентов Школы-студии МХАТ, в котором они заново переосмысливают эстетику бурных двадцатых через дипломные проекты по сценографии и костюму. В экспозиции представлены эскизы, макеты и визуальные образы к произведениям Булгакова, Платонова, Маяковского, Леру и Фицджеральда. Авторы предлагают задуматься над тем, как костюм способен передать атмосферу эпохи, раскрыть характер героя и отразить устремления в будущее.
Концерты.
КняZz.
Когда: 7 и 8 августа. Где: VK Stadium, 12+.
Группа КняZz во главе с Андреем Князевым представляет новую концертную программу, в которую вошли хиты из репертуара «Короля и Шута», а также редкие композиции, ранее не исполнявшиеся на сцене. Зрителей ждут мощный звук, атмосферные 3D-анимации и яркое световое оформление. Специально для одной из культовых песен подготовлен эксклюзивный видеоряд.
Варвара Визбор.
Когда: 8 августа. Где: 16 Тонн, 18+.
Летний концерт Варвары Визбор — это живое музыкальное путешествие на пересечении жанров. Авторская песня, фьюжен, рок и электронные элементы сливаются в уникальное звучание, где традиция тонко переплетается с современностью. В программе — песни на стихи Юрия Визбора и собственные композиции Варвары, наполненные лиричностью и неожиданными музыкальными решениями. Это редкий случай, когда душевная камерность гармонично сочетается с мощной сценической подачей.
Татьяна Буланова.
Когда: 15 августа. Где: Профсоюз, 18+.
Татьяна Буланова — голос, ставший символом целой эпохи. Ее песни звучали в каждом доме, собирали стадионы и оставались в сердцах слушателей на годы. На этом концерте прозвучат хиты, которые давно стали частью личной истории многих: «Не плачь», «Старшая сестра», «Только ты» и другие. Это вечер воспоминаний, искренних эмоций и музыки, под которую хочется петь хором, улыбаться и замирать от волнения.
Татьяна Буланова: биография, личная жизнь, популярность.
Стендап.
Саша Малой.
Когда: 10 августа. Где: Стендап-клуб на Трубной, 18+.
Саша Малой — один из самых ярких и нестандартных комиков на современной стендап-сцене. Его стиль — это экспрессия, парадоксальные мысли и обостренное чувство абсурда, которое удивляет не меньше, чем заставляет смеяться. В среде комиков Сашу называют одним из самых самобытных и перспективных. Его выступления — это всегда фьюжен из безумия, щепотки философии и честного, живого юмора.
Денис Дорохов и команда «Регионы».
Когда: 14 августа. Где: Зеленый театр ВДНХ, 18+.
Команда «Регионы» — чемпионы первого сезона шоу «Звезды» и участники проекта «Концерты» — впервые представят в Москве сольный вечер. Под руководством Дениса Дорохова они уверенно обошли сильных соперников, заслужив высокие оценки и зрителей, и жюри. На этот раз зрители станут частью комедии, которую узнают с первых реплик: меткие наблюдения из жизни, тонкий абсурд и тот самый юмор, в котором каждый находит что-то свое.
Детские.
«Ученая семейка и квадрокоптер».
Когда: 9, 10, 11, 19, 20 августа. Где: Центральный дом актера, 0+.
Этот познавательный спектакль — увлекательное путешествие в мир науки для детей и их родителей. Вместе с дружной семейкой зрители узнают, как работают изобретения, почему эксперименты могут быть веселыми, а наука — настоящим чудом, созданным своими руками. Интерактивные опыты, яркие герои и теплая домашняя атмосфера вовлекают в происходящее каждого зрителя. Спектакль помогает детям развивать любознательность, учит работать в команде и показывает, как здорово дружить, мечтать и создавать что-то новое вместе.
«Планеты Disney & Marvel».
Когда: 23 августаГде: Планетарий, 6+
Симфоническое путешествие по мирам Disney и Marvel оживет под куполом планетария в музыкальной программе для всей семьи. Волшебные мелодии из любимых мультфильмов и популярных киновселенных прозвучат в исполнении живого оркестра, сопровождаемые зрелищной визуализацией на 360 градусов. Юных зрителей и их родителей ждут узнаваемые композиции — от «Холодного сердца» и «Короля Льва» до «Мстителей» и «Стражей Галактики». Видеоряд, созданный специально для этого концерта, превратит его в веселое и вдохновляющее путешествие.
Маршак «Кошкин дом».
Когда: 30 августа. Где: Аполлинария, 0+.
Музыкально-танцевальная сказка по пьесе Самуила Маршака, которая напоминает детям и взрослым: в беде важны помощь, доброта и умение прощать. Малыши оказываются в самой гуще событий и знакомятся с героями буквально на расстоянии вытянутой лапы. Камерное пространство создает ощущение домашнего театра, где все происходит рядом, а знакомая история открывается с другой стороны.
На свежем воздухе.
Ах Астахова и струнный оркестр.
Когда: 7 августа. Где: Зеленый театр ВДНХ, 12+.
Ах Астахова и струнный оркестр Cinematica представят новую программу «Просто быть собой» — единственный летний концерт с премьерами свежих текстов поэтессы. Музыка композитора и пианиста Глеба Андрианова — от камерного минимализма до пульсирующих оркестровых фактур — формирует для поэзии чистое и выразительное звучание. Зрителей ждет камерная атмосфера, где слово и струнная партитура складываются в единый живой организм.
Arte Musicum. Рассказы Шукшина.
Когда: 8 августа. Где: Зеленый театр ВДНХ, 6+.
Виктор Сухоруков представит сценическое чтение рассказов Василия Шукшина в сопровождении Академического оркестра русских народных инструментов «Орфей» им. Н. Н. Некрасова. Живое слово и богатая палитра народных тем соединятся в музыкально-драматический вечер под открытым небом, где прозвучат «Степкина любовь», «Сапожки», «Срезал», «Миль пардон, мадам». Теплая, узнаваемая история оживет на сцене благодаря сочетанию камерной прозаичной интонации и звучания большого оркестра.
«Импровизаторы».
Когда: 22 августа. Где: Зеленый театр ВДНХ, 18+.
Комедийное шоу без сценария и заготовок, которое каждый раз рождается заново. На сцене — Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун: квартет, который блистательно схватывает подсказки зала и мгновенно превращает их в абсурдные и остроумные сценки. Темы, жанры, персонажи и даже повороты сюжета предлагает публика, а актеры играют в разных форматах — от стремительных миниатюр до развернутых сцен с неожиданным финалом.