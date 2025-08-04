Концерты, спектакли и стендап: куда сходить в Москве в августе

На сцене МДМ открывается портал в мир восточных легенд. Здесь оживают знакомые образы — султан, Шахерезада, Джинн и Аладдин. А в центре сюжета — двое молодых людей из нашего времени, оказавшиеся по воле случая в сказочной реальности. «Последняя сказка» — это яркий музыкальный спектакль с атмосферой приключений, тонким юмором и настоящим волшебством. Каждый зритель словно становится участником волшебной истории — особенно если заранее выбрать свой ряд: на «Яндекс Афише» можно увидеть панораму зала, чтобы оценить вид на сцену с любого места и заранее представить, как откроется занавес и начнется путешествие на Восток.