Создан подход для оценки эффективности иммунотерапии рака легких

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Исследователи из России разработали прогностическую модель, которая позволяет оценить, насколько эффективной будет иммунотерапия в комбинации с химиотерапией для пациентов, страдающих от распространенных вариаций немелкоклеточного рака легкого. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Существующих биомаркеров часто недостаточно для точного прогноза. Мы показали, что комбинация трех рутинно собираемых параметров — гистологии, отношения нейтрофилов к лимфоцитам и факта рецидива — позволяет выделить группу пациентов, где иммунотерапия дает значимый прирост выживаемости, и группу, где она практически неэффективна», — пояснил исследователь из Онкологического центра имени Напалкова (Санкт-Петербург) Федор Моисеенко, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Исследователи разработали подход при анализе данных, собранных в ходе наблюдений за состоянием здоровья 270 пациентов с немелкоклеточным раком легкого, 147 из которых проходили курс химиотерапии, и еще 123 получали совместно иммунотерапию и химиотерапию в период с 2014 года по 2024 год. Ученых заинтересовало, можно ли предугадать эффективность лечения по биомаркерам, особенностям в работе иммунитета и прочим факторам.
Для получения подобных сведений медики проанализировали выживаемость больных и сопоставили ее с вариантом лечения, стадией заболевания, показателями анализа крови, возрастом пациентов и другими факторами. Этот анализ показал, что пациентов можно было разделить на две группы, на представителей одной из которых иммунотерапия в комбинации с химиотерапией действовала значительно эффективнее, чем на остальных участников наблюдений.
Для представителей этой группы был характерен невысокий уровень системного воспаления, а также у них реже встречались наиболее опасные варианты немелкоклеточного рака легкого, и для них были характерны некоторые общие особенности в гистологии. Пациенты из этой группы в среднем жили порядка 12 месяцев без прогрессирования опухоли после начала лечения, тогда как для остальных онкобольных этот показатель составлял всего семь месяцев. Схожие различия были также зафиксированы и для общей выживаемости.
Опираясь на эти различия между группами пациентов, исследователи создали прогностическую модель, которая позволяет оценить эффективность иммунотерапии рака легких по набору параметров и замеров, которые рутинно проводятся при диагностике онкобольных и подборе химиотерапии. В перспективе это позволит повысить эффективность лечения тех больных, на которых иммунотерапия будет хорошо действовать, а также избавить от ее побочных эффектов тех пациентов, которым такое лечение не принесет пользы, подытожили исследователи.