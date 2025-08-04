Создан подход для оценки эффективности иммунотерапии рака легких

Для представителей этой группы был характерен невысокий уровень системного воспаления, а также у них реже встречались наиболее опасные варианты немелкоклеточного рака легкого, и для них были характерны некоторые общие особенности в гистологии. Пациенты из этой группы в среднем жили порядка 12 месяцев без прогрессирования опухоли после начала лечения, тогда как для остальных онкобольных этот показатель составлял всего семь месяцев. Схожие различия были также зафиксированы и для общей выживаемости.