В Иркутской области от бешенства привили более 17 тысяч кошек и 32 тысяч собак. Всего ветеринары провели 1,3 миллиона головообработок сельскохозяйственных животных от от заразных болезней, а также проверили более 114,1 миллиона домашних птиц. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.