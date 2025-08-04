В Иркутской области от бешенства привили более 17 тысяч кошек и 32 тысяч собак. Всего ветеринары провели 1,3 миллиона головообработок сельскохозяйственных животных от от заразных болезней, а также проверили более 114,1 миллиона домашних птиц. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном правительстве.
— Противоэпизоотические обработки направлены на улучшение здоровья сельхозживотных и получения животноводческой продукции, отвечающей всем требованиям безопасности, — пояснил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Чтобы не допустить распространения инфекций скота, специалисты лабораторий провели около 850 тысяч исследований на такие заболевания, как бруцеллез, туберкулез, гиподерматоз, лептоспироз, сибирская язва, ЗУД и лейкоз. Также ветеринары продезинфицировали фермы и производственные помещения.